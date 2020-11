PSD-Açores. Negociações a nível nacional entre Chega e o PSD são apenas ruído

O representante da República para a Região Autónoma dos Açores, termina hoje a audição dos partidos que elegeram deputados à Assembleia Legislativa açoriana. O PSD-Açores foi ouvido este sábado de manhã.

À saída, o líder do partido confirmou o acordo com o Chega e o Iniciativa Liberal para a viablilização de um governo de direita no arquipélago e entende que quaisquer negociações a nível nacional entre o Chega e o PSD são apenas ruído.

A ronda de audições entre o representante da República para a Região Autónoma dos Açores e os partidos que elegeram deputados à Assembleia Legislativa açoriana termina esta tarde depois de ouvido o Partido Socialista