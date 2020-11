Catarina Martins deixa recado a Rui Rio sobre coligação com o Chega!

Catarina Martins deixou esta terça-feira um conselho a Rui Rio a propósito da coligação do PSD/Açores com o Chega! de André Ventura.

“Eu julgo que o PSD está envolvo numa contradição gigantesca. O douto Rui Rio já disse uma coisa e o seu contrário várias vezes”, disse a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE).

Para Catarina Martins, “abrir a porta ao discurso do ódio, ao discurso xenófobo, autoritário” tem um custo para a democracia. A coordenadora do BE aconselhou Rui Rio a olhar para o que se passa nos Estados Unidos, onde Donald Trump recusa aceitar os resultados eleitorais.

“Eu acho que o que acontece no resto do mundo valia a pena ser observado pelo doutor Rui Rio”, rematou.

