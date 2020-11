Surto de legionella no Norte. Fonte de contágio poderá ser torre de refrigeração de fábrica

O primeiro caso foi diagnosticado há duas semanas. Desde aí já morreram seis pessoas e quase 70 foram infetadas.

A maioria são dos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Matosinhos e não tem ligação entre si.

As atenções viram-se para as torres de arrefecimento de grandes unidades industriais ou de centros comerciais, que tenham estado paradas e retomado a atividade recentemente e que estejam na fronteira entre os concelhos de Vila do Conde e Matosinhos.

A ARS Norte não revela se já foram tomadas medidas para prevenir novos focos de infeção, nem em quantas fábricas fizeram recolha de amostras. As autoridades estão a mapear um raio de 30 quilómetros para descobrir a fonte de contágio.