Rui Rio só negoceia com Chega! moderado, Ventura deseja PSD radicalizado

Rui Rio diz que não existe acordo com o Chega! nos Açores, mas sim um entendimento entre os dois partidos. O presidente do PSD afirma ainda que se o Chega! moderar as ideias, pode acontecer o mesmo no continente.

André Ventura deixou cair exigências para conseguir um entendimento no Açores e pelo caminho abre uma porta que sempre jurou manter fechada.

O Chega! deseja um PSD radicalizado. O PSD deseja um Chega moderado. Ambos desejam governar Portugal, mas só o tempo dirá quem está disposto a ceder para dar o próximo passo na relação.