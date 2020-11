Rui Rio transformou-se num "perigoso fascista"? É "marketing político"

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, considerou que o partido conseguiu um resultado histórico nos Açores ao entrar para o governo através do acordo feito com o PSD e o PPM.

Francisco Rodrigues dos Santos sublinhou que continua a ser o "parceiro preferencial" dos sociais democratas.

O líder do CDS saiu mesmo em defesa de Rui Rio e deixou criticas à postura do Chega.

"Querem convencer que ao final de 30 anos de serviço público que Rui Rio, até aqui centrista muito mais à esquerda do que à direita, se transformou num perigoso fascista? Isto é marketing político", afirmou.

Veja também: