Direção nacional do PSD nega negociações com Ventura para formar Governo nos Açores

O PSD já desmentiu o título da página do Expresso. A direção nacional do PSD insiste que nada teve a ver com o acordo nos Açores com o partido Chega, ou seja que o entendimento não é nacional.

O Expresso dá conta do envolvimento nas negociações das direções dos dois partidos. O presidente do grupo parlamentar do PSD, Adão Silva, terá sido o pivot de Rui Rio para falar com André Ventura.

A primeira reunião terá sido na Assembleia da República, três dias depois das eleições regionais, onde Adão Silva e André Ventura trabalharam o comunicado do Chega sobre o entendimento nos Açores. O jornal diz que o presidente do grupo parlamentar do PSD ajudou Ventura a limar o comunicado do anúncio do acordo. A primeira versão terá sido recusada por dar azo à interpretação de que o acordo teria uma dimensão nacional.

O acordo entre o Chega e o PSD tem estado a gerar polémica desde que foi anunciado. Numa carta aberta, mais de 50 personalidades de direita acusaram o PSD de ser oportunista e o primeiro-ministro disse que o Chega é um partido de extrema direita xenófobo e racista. Também Morais Sarmento, vice-presidente do PSD, repetiu as palavras de António Costa.