Futuro presidente dos Açores reconhece que situação política não é fácil

No dia em que foi instalada, no Faial, a nova Assembleia Legislativa Regional dos Açores, os lugares começara a ser ocupados a conta gotas. Num parlamento multicolor, com oito forças políticas representadas, há três partidos estreantes: Chega, PAN e Iniciativa Liberal.

A direita conquistou a maioria e elegeu o novo presidente da Assembleia Legislativa Regional que sai da bancada social democrata.

O futuro presidente da região autónoma reconhece que a situação política não é fácil nem unilateral. José Manuel Bolieiro lidera a coligação PSD, CDS, PPM que conta com os apoios do Chega e do Iniciativa Liberal.

“Tudo tem se ser feito com ponderação porque, na verdade, não se trata de uma situação fácil nem unilateral”, disse o futuro presidente.

A tomada de posse do novo executivo ainda não data marcada, mas deverá acontecer até ao final da próxima semana. Até lá, o executivo de Vasco Cordeiro, agora demissionário, irá ficar em gestão.