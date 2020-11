Surto de Legionella. Teste negativo à torre de arrefecimento da Ramirez

A origem do surto de Legionella no Grande Porto ainda não é conhecida. A Ramirez anunciou que deram negativo as análises feitas à torre de arrefecimento pela autoridade de saúde.

Tinha sido encerrada na semana passada por causa de um indicador positivo numa primeira análise que poderia indiciar um potencial foco de infeção por Legionella. Mas depois do resultado negativo, a torre foi reativada esta quinta-feira.

Outra empresa que teve a torre de refrigeração encerrada foi a Longa Vida, que continua sem saber os resultados finais da análise.

A autarca de Matosinhos pediu, entretanto, esclarecimentos à ARS Norte. Diz que é preciso sossegar a população e que devem ser divulgadas eventuais medidas preventivas.

Desde 29 de outubro, foram registados 85 casos da doença em Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim relacionados com o surto que já fez nove mortos. Continuam internadas no hospital 17 pessoas.