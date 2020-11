Centros de saúde e farmácias vão receber mais 400 mil vacinas para a gripe

Vão ficar disponíveis nos próximos dias 400 mil vacinas para a gripe. Para já, não há vacinas nos centros de saúde, nem nas farmácias e ainda não foram vacinadas todas as pessoas dos grupos de risco.

No agrupamento de centros de saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras ainda há vacinas, mas estão a ser dirigidas a grávidas ou pessoas com outras doenças. Para já, mais de metade das pessoas com mais de 65 anos continua à espera.

Isso pode mudar nos próximos dias, já que deve chegar a última tranche de vacinas ainda esta semana. Ao que a SIC apurou, um dos laboratórios vai entregar ao Estado nos próximos dias pelo menos 200 mil vacinas e outras 200 mil às farmácias.

