Graça Freitas avisa que vacinas para a gripe não vão chegar para todos

Graça Freitas diz que a vacina da gripe não vai chegar para todos este ano devido à elevada procura a nível mundial.

"Como há uma grande procura, algumas pessoas vão ficar sem vacina, é óbvio que sim, basta fazer contas. Nós temos mais pessoas nestes grupos etários e nestes grupos de risco do que aquelas vacinas que o país conseguiu comprar, mas isso tem a ver com a disponibilidade de vacinas que havia a nível mundial", explicou.

As autoridades de saúde estimam que cerca de 1,3 milhões de vacinas já tenham sido administradas, havendo ainda meio milhão para serem aplicadas. Falta ainda receber a última tranche de 270 mil vacinas, que deverá chegar entre o final de novembro e o princípio de dezembro, um prazo que as autoridades estão a tentar antecipar.

Quase 800 mil idosos já se vacinaram contra a gripe

Quase 800 mil idosos já se vacinaram contra a gripe, segundo dados do "Vacinómetro", que revelam também que mais de metade dos profissionais de saúde em contacto direto com doentes receberam a vacina no primeiro mês da campanha.

Até ao final de outubro já tinham recebido a vacina contra a gripe 773.676 portugueses com 65 ou mais anos e 152.213 com idades entre os 60 e os 64 anos. Em comparação com o mesmo período do ano passado, foram vacinados mais cerca de 200 mil idosos.

No primeiro mês da campanha de vacinação contra a gripe, registou-se uma subida da cobertura vacinal em todos os grupos, mas em particular entre os profissionais de saúde em contacto direto com doentes.

