Opto, a nova plataforma de streaming da SIC, estreia esta terça-feira

A nova plataforma de streaming da SIC chega esta terça-feira. Entre os exclusivos poderá ver o documentário sobre o Natal de maio, o dia em Bruno Nogueira encheu as ruas de luzes para marcar o fim dos diretos de instagram “Como é que o Bicho Mexe?”.

A plataforma Opto conta com alguns dos maiores nomes do humor português: além de Bruno Nogueira, a plataforma conta com contribuições de César Mourão e Ricardo Araújo Pereira.

Para além de séries exclusivas, poderá também encontrar conteúdos da marca Grande Reportagem, como a série “Mercado Negro” que revela o submundo do sistema prisional português.

A Opto é a primeira plataforma de streaming dedicada aos conteúdos em português e que são produzidos em Portugal.