Football Leaks. Ex-administrador da Doyen é confrontado sobre empréstimos ao FC Porto

Nélio Lucas, ex-administrador da Doyen, continuou a ser ouvido esta terça-feira em tribunal, no âmbito do processo Football Leaks. É uma das testemunhas mais importantes do processo, mas considera ter sido tratado como um arguido do processo.

Na terceira vez que foi a tribunal, Nélio Lucas foi interrogado pelo advogado de Rui Pinto. Mas, logo na primeira pergunta, a advogada da Doyen pediu que a testemunha não fosse questionada sobre os documentos que lhe foram roubados. O tribunal acabou por rejeitar o pedido, depois de ter estado reunido durante uma hora.

Às perguntas que o advogado de Rui Pinto foi fazendo, em que confrontava Nélio Lucas com várias situações e documentos relativos às contas da Doyen – tal como os empréstimos ao FC Porto que terão sido registados como sendo do Banco Carregosa – a resposta mais comum do ex-administrador do fundo de investimento foi “não me lembro”.

A defesa de Rui Pinto pretende demonstrar uma eventual falta de transparência nas contas da Doyen, provando que Rui Pinto é um denunciante.