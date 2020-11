Opto. Já está disponível a plataforma de streaming que aposta na produção portuguesa

Opto, a nova plataforma de streaming da SIC, é uma aposta conjunta no entretenimento e informação. Permite a liberdade de escolha sobre quando e o que ver. Estão disponíveis mais de quatro mil horas de conteúdos numa aposta em formatos em português e produzidos em Portugal.

"A SIC já era um motor da indústria de ficção com atores, com autores, e agora essa indústria avoluma-se com a produção de mais séries, diversificação de fontes de séries, a trabalharmos mais, a ter mais horas, a termos mais guiões, guionistas, textos, criatividade", explica Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento.