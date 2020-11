Carlos Carvalhas, antigo secretário-geral do PCP, e Arménio Carlos, anterior líder da CGTP, vão sair do Comité Central do Partido Comunista.

Nenhum dos dois consta da lista de 130 nomes propostos pelo principal órgão dirigente do PCP que será discutida e votada no congresso que teve início hoje em Loures.

