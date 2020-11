PSD assinala 40 anos da morte de Sá Carneiro com campanha de outdoors

O PSD assinala hoje os 40 anos da morte de Francisco Sá Carneiro com uma campanha de outdoors com mensagens do fundador. Esta manhã, no cruzamento da avenida da Boavista com a avenida Dr. Antunes Guimarães, no Porto, o presidente e vários dirigentes do partido inauguraram a campanha.

JOSÉ COELHO

Questionado sobre o sentido atual de frases como "Não há nada que pague a sinceridade na ação política", Rui Rio observou que as críticas sempre fizeram parte da política, mas reconheceu que a vida política está hoje mais desvirtuada do que há 40 anos e que a frase de Sá Carneiro continua a fazer sentido.