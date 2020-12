Chef Ljubomir Stanisic hospitalizado

Ljubomir Stanisic sentiu-se mal, esta quarta-feira, e foi assistido pelo INEM junto à Assembleia da República. O chef de cozinha foi levado para o hospital.



Ljubomir é um dos nove empresários em greve de fome há seis dias consecutivos em frente ao Parlamento.

O protesto começou com o movimento "Sobreviver a Pão e Água" depois de, na sexta-feira, terem tido uma reunião na Presidência da República da qual não resultou nada.

Os empresários exigem a isenção da Taxa Social Única e a redução do IVA para 6% e garantem que só terminam a greve quando forem recebidos pelo Governo.

No dia 13 de novembro, Ljubomir Stanisic esteve na Edição da Noite da SIC para falar sobre os apoios do Governo à restauração. O chef considerou insuficiente o apoio extraordinário e sublinhou que o mesmo que origina dívidas.

"É atirar poeira para os olhos", disse, lembrando as previsões de 43% das empresas da restauração e similares a entrarem em insolvência no terceiro trimestre do ano.