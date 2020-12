Morreu Ricardo Jaquité, atleta internacional de triplo salto, esfaqueado na via pública

Ricardo Jaquité, atleta que se destacou no triplo salto, morreu quarta-feira à noite em Almada, na sequência de um esfaqueamento ocorrido na via pública, no bairro da Arrentela, Seixal.

A notícia da morte do internacional português, que tinha 31 anos, foi esta quinta-feira avançada pelo site da Federação Portuguesa de Atletismo, na nota de pesar pelo sucedido. Sporting e Sporting de Braga, dois dos clubes que representou, também apresentaram notas de condolências.

Natural do Seixal, Ricardo Jaquité representou o Cavadas, Pinhalnovense, Casa do Benfica de Faro, Juventude Operária de Monte Abraão, Sporting e Sporting de Braga e chegou a representar Portugal no Europeu de Seleções, em 2017.

De momento sem clube, estava suspenso por ter acusado positivo num controlo antidoping em 2018 e poderia regressar à competição em 10 de fevereiro do próximo ano.

Segundo a comunicação social, Jaquité terá sofrido golpes de arma branca na zona do abdomén, crânio e costas, desferidos por outro homem, que se pôs em fuga, tendo o alerta sido dado um pouco antes das 19:00. O óbito foi declarado já no Hospital Garcia de Orta, em Almada.