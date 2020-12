Tensão entre magistrados e PGR. Marcelo recebeu sindicato 

O Presidente da República ouviu esta sexta-feira as preocupações do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público quanto à polémica diretiva da procuradora-geral da República.

A norma reforça os poderes das chefias que reforça os poderes das chefias do Mistério Público. Suspensa em fevereiro, a diretiva regressou há duas semanas pela mão da procuradora-geral da República.

Lucília Gago determina que as ordens dadas pelas chefias passam a ser por escrito e registadas, não nos próprios processos, mas em dossiês de acompanhamento que podem vir a ser consultados.