SEF do aeroporto de Lisboa vai ter botão de pânico

Os imigrantes retidos no aeroporto de Lisboa vão ter botões de pânico instalados nos quartos.



De acordo com o diário de Notícias, a medida, inédita em Portugal, vai ser posta em prática nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa.

Os aparelhos vão ser instalados nos novos 18 quartos individuais e ligados à portaria do Centro de Instalação Temporária. Assim o determina o novo regulamento desse espaço, onde deverão passar a estar sempre inspetores do SEF e seguranças.

A decisão surge depois do homicídio de um cidadão ucraniano naquele centro, homicidio pelo qual já foram acusados três inspetores.