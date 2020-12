Morte no aeroporto de Lisboa. Viúva questiona onde esteve Marcelo até agora

Em entrevista à SIC, a viúva de Ihor Homeniúk pergunta onde é que esteve Marcelo Rebelo de Sousa durante todos estes meses. Questionada sobre se gostaria de receber uma chamada do Presidente da República, afirmou que só se lhe trouxesse o marido de volta.

MARCELO QUER SABER SE MORTE NAS INSTALAÇÕES DO SEF É “CASO ISOLADO OU SISTEMA”

O Presidente da República quer saber se o caso da morte do ucraniano pelos agentes do SEF é um caso isolado ou parte de um sistema de funcionamento. Caso seja uma forma recorrente de atuar, Marcelo Rebelo de Sousa diz que a instituição tem de ser substituída.

ESTADO VAI INDEMNIZAR FAMÍLIA DE IHOR HOMENIÚK

O Estado português vai pagar uma indemnização à família do cidadão ucraniano que foi morto a 12 de março nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa. A decisão foi anunciada esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros, pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

EDUARDO CABRITA VAI SER OUVIDO NO PARLAMENTO

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai ser ouvido na próxima terça-feira, na Assembleia da República, no âmbito da morte do ucraniano Ihor Homeniuk. Eduardo Cabrita pediu que a audição seja feita por videoconferência, mas ainda não está fechado se será ou não presencial.

A audição foi aprovada esta quinta-feira de manhã por unanimidade, depois de um pedido do PSD que deu entrada na semana passada e de um pedido da deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira.