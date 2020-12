Homem teve legionella e covid-19 ao mesmo tempo

Um morador de Lavra, em Matosinhos, esteve com legionella e covid-19 ao mesmo tempo. Ficou internado cerca de 10 dias, mas já está a recuperar.

Foi no início de novembro, num fim de semana, que Manuel começou com problemas respiratórios. Foi para o hospital, esteve nos cuidados intermédios e ficou internado com duplo diagnóstico: legionella e covid-19.

A dúvida de Manuel em relação à legionella é ainda a dúvida das autoridades. Duas empresas da região fecharam as torres de refrigeração. Depois das análises, encontrou-se legionella na Longa Vida, mas a empresa diz não ter recebido qualquer notificação que a informe sobre a relação da bactéria detetada e as pessoas infetadas. A Longa vida acrescenta que presume que as investigações continuem.

Contactada pela SIC, a Administração Regional de Saúde do Norte diz que não há ainda qualquer novidade em relação a este processo, nem qualquer conclusão.

O surto de legionella atingiu três concelhos no norte do país: Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Foram diagnosticados 89 casos e 10 pessoas morreram.