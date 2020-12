Homicídio no aeroporto de Lisboa. Embaixadora da Ucrânia abandona entrevista à RTP

A embaixadora da Ucrânia abandonou uma entrevista à RTP quando foi questionada sobre as condolências que o Governo português apresentou em abril à família de Ihor Homeniúk, o ucraniano morto no aeroporto de Lisboa.

Nesse mês, o ministro da Administração Interna transmitiu à embaixadora uma mensagem de condolências pela morte do ucraniano.

Na entrevista, a diplomata não esclareceu se a mensagem foi transmitida à família e pediu para parar a entrevista.



Indemnização à família de Ihor Homeniúk será suportada pelo orçamento do SEF

A indemnização à família de Ihor Homeniúk vai ser paga pelo orçamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

A decisão foi aprovada em Conselho de Ministros e cabe agora à Provedoria de Justiça definir o montante e os termos de pagamento.

PRIMEIRA CERTIDÃO DE ÓBITO REFERE QUE MORTE DE IHOR HOMENIÚK SE DEVEU A CAUSAS NATURAIS

O relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna concluiu que houve tentativa de encobrimento do homicídio de Ihor Homeniúk por parte das chefias do SEF no aeroporto de Lisboa. Refere várias irregularidades cometidas durante o período em que a vítima esteve à guarda do Estado português.

Será uma cadeia de cumplicidade e encobrimento que envolve, segundo a IGAI, funcionários do SEF, vigilantes de uma empresa de segurança, enfermeiros e até médicos.