Autorização para indemnização à família de Ihor Homeniuk publicada em Diário da República

Foi publicado em Diário da República o despacho que aprova a indemnização à família do ucraniano morto nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), 9 meses depois da morte de Ihor Homeniuk.

Será o SEF a suportar este pagamento, sem se saber ainda o valor exato.

Polémica é ainda a questão das condolências do estado viúva português à família o homem de 40 anos.

O ex-consul de Kiev em Lisboa garante que transmitiu as condolências à viúva de de Ihor Homeniuk duas vezes por telefone. Uma primeira em nome do ministro dos Negócios Estrangeiros e a segunda vez em nome do ministro da Administração Interna. Defende também que a viúva pode ter desvalorizado a mensagem.

Os suspeitos pela morte estão em prisão domiciliária. Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva começam a ser julgados em janeiro.