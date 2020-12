O sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF acusa o Presidente da República de falta de bom-senso.

Uma critica que surge no seguimento das declarações do diretor nacional da PSP, no Palácio de Belém. Magina da Silva anunciou que está a ser preparada a fusão entre a PSP e o SEF.

Palavras que mereceram uma imediata repreensão do ministro da Administração Interna. Eduardo Cabrita afirma que não é "um diretor de Polícia" que anuncia reforma do SEF.