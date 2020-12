Diretor da PSP falou com Marcelo sobre extinção do SEF e criação de polícia nacional 

O diretor nacional da Polícia de Segurança Pública abordou este domingo, na reunião com o Presidente da República, a fusão da PSP com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

"O que tem sido anunciado e tem sido trabalhado com o Ministério da Administração Interna passará não pela absorção, mas pela fusão entre a PSP e o SEF", afirmou Magina da Silva, depois do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.