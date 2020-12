Caso Selminho. Presidente da Câmara do Porto acusado de prevaricação

O presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, confirmou esta sexta-feira que foi acusado pelo Ministério Público (MP) de um crime de prevaricação no âmbito do caso Selminho, cuja acusação diz que "ser completamente descabida e infundada".

"Esta acusação é muito estranha, tanto no conteúdo como no momento em que é deduzida, mas estou absolutamente tranquilo e não deixarei de tudo fazer para que sejam apuradas todas as responsabilidades", defende o autarca, em resposta à Lusa.

Sublinhando que só teve acesso ao processo em questão na quinta-feira, o independente afirma que a acusação é "completamente descabida e infundada" e refere que "os factos agora usados são exatamente os mesmos que já tinham sido analisados pelo Ministério Público que, em meados de 2017, considerou não existir qualquer ilicitude" no seu comportamento, tendo arquivado o processo.

Contudo, o autarca remete mais esclarecimentos para a reunião do executivo de segunda-feira, altura em que fará, no período antes da ordem do dia, uma declaração "mais aprofundada sobre o caso".

Caso Selminho

Em janeiro de 2019, o Tribunal deu razão à Câmara do Porto no processo que opôs a autarquia à Sociedade Imobiliária Selminho, que pertence à família de Rui Moreira. O juiz declarou nula a escritura entre casal que adquiriu parcelas do terreno e imobiliária da família.

Na altura, o autarca disse que a decisão acaba com o ambiente de maledicência na cidade.

O julgamento sobre um terreno junto à ponte da Arrábida começou em outubro de 2018.

O caso marcou a campanha autárquica no Porto em 2017. Tanto a Câmara como a Selminho, uma imobiliária da família de Rui Moreira, reclamam ser proprietárias.

