Escolha de Botelho Miguel para novo diretor do SEF vem "cumprir plano do Governo"

O ex-comandante-Geral da GNR Luís Francisco Botelho Miguel foi nomeado como diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), anunciou esta sexta-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

Eduardo Cabrita diz que a escolha de Botelho Miguel para novo diretor do SEF vem cumprir o plano do Governo de reforma das forças de segurança.

Esta sexta-feira, na inauguração de um novo posto da GNR em Salvaterra de Magos, Eduardo Cabrita justifica a nomeação do ex-comandante geral da GNR com a pretendida separação das funções policiais e administrativas do SEF.

Botelho Miguel, natural de Lisboa, é mestre em Ciências Militares - ramo de Artilharia - e licenciado em Engenharia de Sistemas Decisionais.

Exerceu vários cargos de comando entre 2010 e 2020 na Guarda Nacional Republicana, onde cessou funções como Comandante-Geral em julho.

A designação de Botelho Miguel para o SEF surge após a demissão da ex-diretora Cristina Gatões, que saiu do cargo nove meses depois de um cidadão ucraniano ter sido morto nas instalações daquele serviço no aeroporto de Lisboa.