Pedro Passos Coelho critica a atuação do Governo e do Presidente da República no caso da morte do cidadão ucraniano no centro do SEF no aeroporto de Lisboa.

Num raro discurso político, o antigo primeiro-ministro diz que houve uma fuga às responsabilidades de todos os dirigentes públicos.

O regresso de Passos Coelho acontece em vésperas de presidenciais e dois dias depois de também Cavaco Silva ter feito um ataque feroz à gestão do dossier TAP.