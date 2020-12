Funcionária da segurança acusa inspetores do SEF de serem responsáveis pela morte de Ihor Homeniuk

Uma funcionária da empresa de segurança que vigia o centro do SEF no aeroporto de Lisboa acusou os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de terem sido os responsáveis pelas agressões que mataram Ihor Homeniuk.

No relato que fez aos inspetores da Polícia Judiciária, 13 dias depois da morte de Ihor Homeniuk, a funcionária da empresa de segurança que vigia o centro do SEF no aeroporto de Lisboa disse, que apesar de não ser médica, não acreditava que o cidadão ucraniano tivesse falecido por problemas respiratórios, mas sim devido às agressões de que teria sido vítima naquela manh.ã

Apesar de não constar do documento de verificação do óbito, o corpo do cidadão ucraniano apresentava vários sinais de agressão. Já no instituto de medicina legal, o corpo de Ihor Homeniuk apresentava várias lesões visíveis e foi a marca de uma bota no torax que levou o médico legista a suspeitar do crime e a dar o alerta à PJ.