Vigilância no centro do SEF. “Denunciámos várias vezes, mas os sindicatos não são levados a sério”

O caso de Ihor Homeniúk - que morreu no aeroporto de Lisboa - veio revelar várias fragilidades na forma como são retidos e tratados os imigrantes que são impedidos de entrar em território nacional. A SIC confirmou que há pelo menos quatro meses que a vigilância permanente do centro de instalação temporária do SEF, no aeroporto de Lisboa, está nas mãos de empresas privadas.

Em entrevista à SIC Notícias, o presidente do Sindicato da Carreira de Inspeção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Acácio Pereira, revela que a segurança neste centro do SEF é feita por empresas privadas há mais de 10 anos. Afirma ainda que a situação tem sido reportada ao longo dos anos, mas que “os sindicatos não são levados a sério”.

“Não pode haver virgens ofendidas neste processo, porque a própria Inspeção-Geral da Administração Interna e a Provedoria de Justiça têm feito inspeções a este centro e têm percebido que a segurança privada presta lá serviço”, acrescentou.

Acácio Pereira afirma ainda que o SEF sempre viveu um défice de meios, quer humanos quer materiais. Defende, por isso, que o serviço deve ser mantido como está, a nível de competências, mas que devem ser melhorados os meios ao seu dispor.