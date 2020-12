"Só ouvíamos gritos", o relato sobre o homicídio no aeroporto de Lisboa  

Os gritos de Ihor Homeniúk foram ouvidos por migrantes que estavam detidos no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa.

A SIC ouviu o relato de uma das mulheres que estava no local e que chegou a ver o cidadão ucraniano na noite anterior à sua morte.

A testemunha descreveu os tumultos e revelou que viu Ihor ser levado para a sala de isolamento. Relatou ainda uma conversa que ouviu dos seguranças do centro do SEF sobre as agressões: