Nova denúncia de agressões por parte de inspetores do SEF

Há mais uma denúncia de espancamento por parte de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



A justiça está a investigar agora queixa de um cabo-verdiano que diz ter sido esmurrado e algemado a um carrinho de bagagens no aeroporto de Lisboa.

O homem vivia há mais de 20 anos em Portugal e estava a ser expulso do país por ter sido condenado por tráfico de droga.

Diz ter alegado que a justiça ainda estava a decidir sobre o recurso da pena de expulsão do país, mas garante que os inspetores não valorizaram a informação e prosseguiram com as agressões.

O homem afirma ter estado 10 horas sem comer e não lhe foi permitido falar com a advogada