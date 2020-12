Cada vez mais alunos em Portugal não gostam da escola e mais de 50% consideram matéria aborrecida

Em Portugal, quase 30% dos alunos de 11, 13 e 15 anos não gostam da escola e mais de metade considera mesmo a matéria aborrecida, segundo o relatório de 2019 do Conselho Nacional de Educação.

No entanto, o número de jovens sem estudar nem trabalhar voltou a diminuir no ano passado, mas existem assimetrias regionais, revela o relatório "Estado da Educação 2019". Portugal pode conseguir este ano baixar a taxa de abandono escolar precoce para os 10%, como estebalece a meta europeia.

O "Estado da Educação de 2019" revela que Portugal melhorou na última década na área da educação e formação: O abandono escolar diminuiu assim como os chumbos e há mais crianças a frequentar o ensino pré-escolar.

As dificuldades económicas continuam a refletir-se nos resultados escolares. De acordo com os dados do PISA, os alunos portugueses, filhos de famílias com mais recursos, tiveram melhores notas a leitura do que os estudantes que pertencem a famílias mais carenciadas. O relatório mostra ainda que os alunos com menos posses têm mais retenções e muitos deles, dizem mesmo não querer frequentar o ensino superior.

No que toca ao desemprego, os jovens foram os mais atingidos no ano passado, sendo que ter mais qualificações é sinónimo de conseguir arranjar um trabalho mais rapidamente e de ter melhores salários.