Massacre de animais na Azambuja: "O que está por trás tudo indica que é uma motivação económica"

José Gomes Ferreira classifica o que aconteceu na Quinta da Torre Bela de "atitude bárbara" por duas razões.

"A primeira a matança em si, não pode haver outra palavra. Segundo a atitude dos caçadores que se põem frente aos corpos a exibir-se."

Tal como o Ministério do Ambiente já tinha distinguido anteriormente "as denúncias e notícias sobre o abate indiscriminado de animais na Herdade da TorreBela" da "atividade cinegética, entendida como uma prática que pode contribuir para a manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas", também José Gomes Ferreira destaca a importância desta atividade cinegética para a economia de algumas regiões do país.

Por trás desta montaria, José Gomes Ferreira explica que estará "uma motivação económia". Suspeita-se que possa ter sido uma operação de limpeza da propriedade para contruir uma central fotovoltaica.