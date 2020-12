Derrocadas, casas inundadas e freguesias isoladas devido a chuva forte na Madeira

A ilha da Madeira está a ser atingida por um forte temporal. A chuva que se faz sentir desde quinta-feira à noite na costa norte provocou estragos esta sexta-feira. Pelo menos 20 pessoas foram retiradas de casa.

O concelho de São Vicente é o mais afetado. O gabinete de crise está reunido, com o presidente da Câmara e a Proteção Civil, para avaliar os procedimentos para as próximas horas.

A SIC sabe que o centro de saúde do concelho está preparado para receber algum possível ferido.

"Há várias situações que estamos a acudir", disse à Lusa o presidente da autarquia José António Garcês.

O autarca acrescentou também que as zonas mais afetadas são Ponta Delgada e Boa Ventura, onde já ocorreram transbordo de ribeiros, lamas e algumas derrocadas.

A correspondente da SIC da Madeira adiantou, em direto na SIC Notícias, que pelo menos 20 pessoas foram retiradas de casa e confirmou que a situação é grave no arquipélago, com algumas freguesias da costa norte isoladas.

O túnel que liga as freguesias do Arco de São Jorge e Boaventura está alagado, segundo informações avançadas por Marta Caires, correspondente da SIC na Madeira.

Citado pelo Diario de Noticias da Madeira, o presidente da junta de freguesia da Ponta Delgada, no concelho de São Vicente, José Miguel Freitas Luís, diz que a situação é grave.

Acrescenta que todas as estradas estão intransitáveis e avança que várias pessoas tiveram de ser retiradas de casa por precaução. Pelo menos uma casa desabitada desabou.

À SIC, o autarca avançou que o cemitério de Ponta Delgada está alagado, o que não acontecia há cerca de 40 anos.

Há registo de algumas derrocadas na freguesia de S. Jorge.

No Funchal, houve queda de granizo.

Nas redes sociais, circulam vários vídeos do mau tempo.

Trovoada, chuva e queda de granizo tem marcado o dia de Natal em grande parte da Madeira, excetuando a ponta oeste da ilha.

De acordo com Victor Prior, cerca das 18:00, a Estação Meteorológica registou 161 milímetros de precipitação no Porto Moniz, 115,7 milímetros no Pico do Arieiro, 90 milímetros em Santana, 76 no Pico Alto, 40 milímetros no Funchal e 39 milímetros em Porto Moniz.

Ao início da tarde desta sexta-feira, a Direção Regional de Estradas emitiu um comunicado onde dava conta de várias estradas encerradas precisamente nas localidades de Ponta Delgada, Boaventura, Santana e São Jorge.