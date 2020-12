Mau tempo na Madeira. Número indeterminado de pessoas teve de abandonar as casas

É um dia de natal assustador no norte da ilha da madeira. A queda de chuva particularmente severa provocou inundações de terrenos e estradas em poucas horas.

Não há registo de vitimas, mas há um número indeterminado de pessoas teve de abandonar as suas casas.

Os bombeiros de S. Vicente já têm um espaço para receber pessoas. Há também um centro de saúde pronto para prestar cuidados.

O temporal traz à memoria o de 2010.

A capitania do porto do Funchal emitiu um comunicado a alertar para o vento forte, com o pedido para que nenhuma embarcação saia para o mar.