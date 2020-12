Fim de ano em Bragança sem as habituais tradições

Na cidade ou nas aldeias, os brigantinos vão passar o fim de ano em casa com a família mais restrita. E mesmo as tradições mais genuínas do meio rural, como os madeiros e as fogueiras, foram canceladas este ano.

Bragança não foge à regra. O réveillon em casa é a opção inevitável das famílias que este ano se juntam em número mais limitado. E são os jovens que mais sentem a ausência do convívio com os amigos.

Na cidade não há festa e também nas aldeias os rituais de fim de ano foram cancelados. Em Carragosa a tradição do madeiro, que no Natal juntou famílias e vizinhos à volta da fogueira, não se irá repetir agora na passagem do ano como sempre foi habitual.

A comemoração de um novo e melhor ano fica adiada para 2021.