Mau tempo na Madeira. Costa sul da ilha sob aviso vermelho

A chuva chegou em força à costa sul da Madeira e, com um aviso vermelho em vigor, o serviço regional de Proteção Civil pede cautela na estrada, atenção aos lençóis de água, mas sobretudo que se sigam todas as recomendações das autoridades.



O alerta para a chuva estende-se até às 17:00 nas zonas montanhosas e, por precaução, foram encerrados todos os percursos pedestres.



Seis aviões divergiram do Aeroporto da Madeira

Seis aviões divergiram esta segunda-feira do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo devido às más condições atmosféricas na zona de Santa Cruz, nomeadamente chuva e falta de visibilidade, disse fonte aeroportuária.

Um voo da TAP, com origem no Porto, rumou para a ilha do Porto Santo; dois aviões da easyJet foram para Lisboa (provenientes de Londres-Gatwick e de Bristol); um da Transavia, com origem em Paris, seguiu para o Porto; um outro da TAP, com origem em Lisboa, voltou para a capital portuguesa e um da Sata, proveniente de Ponta Delgada, regressou aos Açores, revelou fonte aeroportuária à Lusa.