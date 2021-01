Mau tempo. Viagens entre a Madeira e Porto Santo vão estar canceladas na segunda-feira

A Porto Santo Line, empresa concessionária da linha marítima entre as ilha da Madeira e Porto Santo, informou este sábado que as viagens do navio Lobo Marinho da próxima segunda-feira estão canceladas devido às previsões de mau tempo no arquipélago.

"A Porto Santo Line informa que as viagens do próximo dia 4 de janeiro serão canceladas devido às más condições meteorológicas, que têm vindo a ser divulgadas e que põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros", pode ler-se na pagina oficial da empresa no Facebook.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as duas ilhas do arquipélago da Madeira sob aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de quatro) devido às previsões de forte precipitação na segunda-feira entre as 09:00 e as 15:00.

Por esta razão, a PSL decidiu não efetuar as duas ligações marítimas previstas, nomeadamente a partida do Lobo Martinho do Funchal às 08:00 e o regresso do Porto Santo às 12:00

Para colmatar a situação, a empresa vai "abrir viagens extraordinárias" no dia seguinte, terça-feira (05 de janeiro), com os mesmos horários.