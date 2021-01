Polémica com procurador europeu. “Tudo isto ganhou um volume completamente desnecessário"

O diretor-geral da Direção-Geral da Política de Justiça, Miguel Romão, colocou o cargo à disposição, esta segunda-feira, na sequência das informações falsa no currículo de José Guerra para a procuradoria europeia. David Dinis, diretor-adjunto do Expresso, defende que esta polémica poderia ser “fácil de explicar ou ultrapassar”.

“Tudo isto ganhou um volume completamente desnecessário num caso, que eu insisto, que podia ser perfeitamente justificável pela ministra da Justiça na hora certa, desde que com informação correta transmitida para os meios europeus que é: esta é a escolha do Governo português com base num parecer do Conselho Superior do Ministério Público”, disse o jornalista na Edição da Tarde.