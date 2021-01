Polémica com procurador europeu. "Sucessão de trapalhadas colocam em causa imagem da Justiça"

Francisca Van Dunem tem estado no centro de uma polémica após a notícia que dava conta que, numa carta enviada para a União Europeia, em 2019, o Governo apresentou dados falsos sobre o magistrado preferido do Executivo para procurador europeu, José Guerra - após indicação do Conselho Superior do Ministério Público -, depois de um comité de peritos ter considerado Ana Carla Almeida a melhor candidata para o cargo.

Carlos Almeida diz que está em causa a imagem da Justiça com esta polémica e considera que a ministra da Justiça não tem condições para continuar no cargo.

Na SIC Notícias, o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça fala num "acumular de situações, casos e trabalhadas" de Francisca Van Dunem, que deixam perceber "um total desrespeito pelo Estado de Direito Democrático". Afirma mesmo que a ministra "encontrou sempre razões instrumentais para não cumprir a lei".

"Temos uma sucessão de casos e trapalhadas que colocam em causa a imagem da Justiça, não só a nível interno, mas agora também a nível externo"

Carlos Almeida critica a falta de explicações da parte de Francisca Van Dunem, mas afirma que "é mais do mesmo": "A nomeação não é feita por acaso".

O sindicato entende ainda que a ministra da Justiça deve ponderar abandonar o cargo, porque segundo a avaliação que fizeram "já não há margem para continuar".