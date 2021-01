Presidente do Conselho Europeu reúne com Costa para discutir desafios da presidência portuguesa da UE

O presidente do Conselho Europeu está em Lisboa para participar na inauguração do programa da presidência portuguesa da União Europeia. Charles Michel esteve reunido com António Costa, onde se abordaram as prioridades dos próximos seis meses.

Normalmente Michel e Costa encontram-se em Bruxelas, mas desta vez é o primeiro-ministro português quem recebe o líder do Conselho Europeu, em Lisboa, no Centro Cultural de Belém.

Entre os desafios da presidência portuguesa está a vacinação contra a covid-19. Embora seja uma competência de cada um dos Estados-membros, o Governo português deverá ajudar na coordenação da imunização de 450 milhões de europeus.

A aprovação da vacina da Moderna na União Europeia pode chegar já esta semana, mas as doses – contando com as da Pfizer – não são suficientes para todos os europeus. Costa pede paciência.

Também a recuperação da economia europeia está entre as prioridades portuguesas. Assim como a aprovação dos planos de resiliências e da transferência das primeiras tranches do fundo de recuperação.