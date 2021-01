Presidência portuguesa da UE. António Costa recebe presidente do Conselho Europeu

O primeiro-ministro, António Costa, recebe esta terça-feira o presidente do Conselho Europeu para uma reunião de trabalho.

Nesta sessão irá também participar o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e a secretária de Estado do Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

Está marcado para as 15:30, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Do programa da visita de Charles Michel está ainda incluída uma visita ao Mosteiro dos Jerónimos e, logo ao final da tarde, um espetáculo inaugural da presidência portuguesa com homenagem a Carlos do Carmo.

Esta visita do presidente do Conselho Europeu é o primeiro encontro oficial da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

Portugal assumiu a sua quarta presidência do Conselho da UE no dia 01 de janeiro, a qual se estenderá durante o primeiro semestre de 2021, sucedendo à Alemanha e antecedendo a Eslovénia, sob o lema "Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital".