O mau tempo vai agravar-se nas próximas horas na Região Autónoma da Madeira

O Instituto do Mar e Atmosfera prevê vento forte, chuva e agitação marítima devido à passagem da depressão Filomena

A capitania do Porto do Funchal já deu indicações para que as embarcações não saiam para o mar e permanceçam nos portos de abrigo