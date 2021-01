O Nordeste Transmontano foi hoje a região mais fria do país com algumas localidades a ultrapassarem os 7 graus negativos.

O frio instalou-se no Nordeste Transmontano com temperaturas negativas: Bragança acordou com -6ºC e Miranda do Douro foi a localidade mais fria aproximando-se dos -8ºC.

E os primeiros a enfrentar o frio da manhã são geralmente os estudantes que se queixam do muito frio que faz nas salas de aulas, sobretudo agora em tempo de pandemia com janelas e portas abertas.