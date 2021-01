Jornalistas abandonam conferência de imprensa de Ventura e Le Pen

Os repórteres de imagem (vídeo e fotografia) de vários órgãos de comunicação social, nacionais e estrangeiros, abandonaram esta sexta-feira a conferência de imprensa do candidato presidencial do Chega e da líder nacionalista francesa Marine Le Pen, em protesto pelas condições sanitárias,

A sala reservada para o efeito, num hotel lisboeta, não apresentava as regras mínimas de cuidados sanitários face à pandemia de covid-19 e os repórteres de imagem e fotojornalistas saíram em protesto.

Ao todo, encontravam-se mais de 40 pessoas na sala e a organização do partido Chega só chegou à unidade hoteleira pelas 15:50, ou seja, meia hora depois do previsto.

A assessoria de imprensa do partido da extrema-direita parlamentar explicou entretanto que houve um excesso de presenças, nomeadamente por parte de órgãos de comunicação social que não procederam à devida credenciação.

O candidato presidencial do Chega e a líder da extrema-direita francesa concordaram na condenação do islamismo, que consideraram "uma ideologia totalitária", e na necessidade de maior controlo dos fluxos de imigrantes na Europa.

A eurodeputada e líder da União Nacional gaulesa está em Portugal para uma visita de dois dias, apoiando assim a candidatura do deputado único do partido da extrema-direita parlamentar portuguesa, e ambos deram uma conferência de imprensa num hotel lisboeta.

"É um dia muito feliz e importante, com a vinda de Marine Le Pen a Portugal quando estamos a dar o primeiro passo nas eleições presidenciais. É simbólica. O Chega, filiado na família europeia Identidade e Democracia, partilha o projeto e as ideias para a Europa com a União Nacional: uma Europa dos europeus, de quem trabalha, de quem se integra, de quem paga impostos e não a Europa daqueles que só vêm beneficiar do sistema económico e de segurança social sem aceitar a integração", defendeu.