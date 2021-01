O aviso amarelo em 10 distritos de Portugal, ativado por causa do frio, termina hoje. Os restantes distritos vão manter-se até amanhã.

Esta madrugada, foram registadas temperaturas negativas de cerca de -6ºC em Bragança.

No início da próxima semana, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, se se vier a confirmar, prevê-se ocorrência de precipitação e as mínimas deverão subir 2/3 graus e já não se esperam temperaturas negativas para Portugal continental.