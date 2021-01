Frio vai continuar até domingo. Previsão de chuva no início da próxima semana

O tempo frio vai manter-se no continente até domingo, em especial nas regiões do interior norte e centro, prevendo-se a partir de segunda-feira uma subida significativa da temperatura mínima e ocorrência de precipitação, segundo o IPMA.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Madalena Rodrigues adiantou que hoje já ocorreu uma pequena subida nas temperaturas mínimas.

De acordo com Madalena Rodrigues, para os próximos dias está prevista uma subida gradual das temperaturas mínimas de 1/2 graus Celsius.

"Não se esperam grandes alterações para os próximos dias. Vamos continuar com temperaturas baixas e até valores negativos nas regiões do interior norte e centro pelo menos até domingo, mas já não será para emissão de aviso e as temperaturas serão normais para esta época do ano", disse.