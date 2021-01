Procuradora do DIAP deu ordem à PSP para vigiar jornalistas

Uma procuradora do Ministério Público mandou a PSP vigiar jornalistas, sem autorização de um juiz, no âmbito de um processo que investiga eventuais crimes de violação do segredo de Justiça.

Durante as vigilâncias, a polícia acabaria por tirar fotografias aos profissionais de imprensa, que constam agora do inquérito.

O inquérito tem três arguidos: dois jornalistas e um coordenador superior da Polícia Judiciária que é suspeito de ter passado informações à comunicação social.

O Sindicato dos Jornalistas pediu esclarecimentos urgentes à procuradora-geral da República.