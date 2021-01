Pai e filho infetados com covid-19 encontrados mortos em casa na Amadora

Dois homens, pai e filho, com 72 e 42 anos, foram este dominfo encontrados mortos no interior da sua habitação, na Damaia, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros da Amadora, indicando que ambos estavam infetados com covid-19.

O alerta foi dado às 12:55 via Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa (CDOS) com a indicação de que se tratava de "abertura de porta com socorro, o que significa que existia alguém dentro da habitação que não conseguia abrir a porta", contou o comandante Mário Conde.

"Houve moradores que ligaram para o 112 a dizer que não viam os vizinhos há imenso tempo e que poderiam estar lá dentro e que eventualmente não conseguiriam abrir a porta", explicou o comandante dos bombeiros da Amadora.

Após o alerta, os bombeiros entraram pela varanda e detetaram então as duas vítimas mortais, um homem de 72 anos, no quarto, e o filho, de 42 anos, na sala.

As vítimas estavam referenciadas pelo INEM como "positivos covid-19", não se sabendo se sofriam de outras patologias, acrescentou.

Não havia vestígios de agressão, de suicídio ou de homicídio ou de qualquer outra coisa que se relacionasse com o sucedido, nem monóxido de carbono na habitação, indicou o comandante.

A causa da morte será agora investigada e vista pela autópsia dos dois corpos, disse o comandante dos bombeiros da Amadora.